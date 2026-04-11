◇セ・リーグ阪神―中日（2026年4月11日バンテリンD）ついに出た。阪神・大山悠輔内野手（31）が2回に大野の136キロ変化球を左中間に今季1号。シーズン55打席目での一発に阪神ベンチも沸いた。阪神と中日でユニホームを経験し、阪神監督時代は大山を4番で使った矢野燿大氏（57＝スポーツニッポン新聞社評論家）は関西テレビの中継で大山の打撃を分析した。「なかなか打球に角度をつけることができずに、開幕から苦しんで