多重ローンによる借金苦とされる米歌手マライア・キャリー（５７）が、２７年間暮らしたニューヨーク・マンハッタンにあるペントハウスを２７００万ドル（約３４億円）で売りに出したと米紙ニューヨーク・タイムズが１０日伝えた。同物件は、ロウアー・マンハッタンのトライベッカ地区にある１８階建てマンションの最上層の３階部分を占め、マライアが１９９９年に９００万ドル（約１４億３３００万円）で購入したもの。同紙