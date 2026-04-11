聞いたことはある、何となく意味も分かる。でも、詳しくは知らない。そんなサッカー用語を解説。第25弾は「パワープレー」だ。――◆――◆――主に試合終盤に得点が必要な状況で用いられる。前線に人数をかけて強引にゴールを目ざす攻撃方法を指し、終盤にリードされている時や同点で必ず勝利が必要な時などに使われる。監督が交代カードを使う場合、同じメンバーのまま配置や立ち位置の変化によってピッチ上の選手たちの攻