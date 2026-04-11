2026年4月8日、「HUNTER×HUNTER（ハンター×ハンター）」の作者・冨樫義博氏が自身のX（旧ツイッター）で同作の制作進捗（しんちょく）を報告し、中国のネットユーザーが歓喜に沸いている。冨樫氏はXを更新し、同作の制作進捗について、No．430までの人物ペン入れが完了したことを報告。420話以降の掲載時期については「ジャンプ編集部の発表をお待ちください」とし、妻で漫画家の武内直子氏から力を得て制作を続けていると明かし