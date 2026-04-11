俳優の夏菜さん（36）が2026年4月6日、自身のインスタグラムを更新。ウエストをチラ見せしたジャケット姿を披露した。「デニムで崩す日は小物でツヤ感をプラスして」夏菜さんは、「HommeGirlsのジャケット、バサっと羽織るだけでシルエットが綺麗でお気に入り」といい、ジャケットとデニムを合わせたコーデを投稿した。「デニムで崩す日は小物でツヤ感をプラスしてバランス取る」と語っていた。インスタグラムに投稿された写真では