SNSで日本のご当地ブランドを悪用した偽広告の被害が相次いでいる。兵庫・豊岡市の鞄や岐阜・関市の包丁などが標的となっている。さらに、大阪・堺市の刃物店を名乗ったPR動画詐欺では、料理研究家が72万円をだまし取られるなど、手口は多様化している。「経営難で在庫一掃セール」豊岡鞄が偽広告の標的に生活に身近な商品をターゲットに、SNSを通じて被害が広がっている偽広告問題。今、狙われているのは日本が誇るご当地ブランド