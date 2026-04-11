23年育成ドラフト7位で入団した巨人・平山が、支配下選手登録された。外野も守れ、パンチ力のある打撃で今季のオープン戦は2本塁打とアピールに成功し「（登録期限の）7月までに絶対に支配下選手になりたいと思っていたので、とてもうれしい」と喜んだ。ここからが本当のスタート。喜んでばかりもいられない。翌6日は休日だったが、ジャイアンツ球場で矢野巡回打撃コーチとともに打撃練習に励む姿もあり、より気を引き締めてい