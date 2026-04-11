【Amazon：Potensic ATOM 2】 セール期間：4月11日～4月24日23時59分 AmazonにてリモートID内蔵ドローン「Potensic ATOM 2」が特別価格で販売されている。期間は4月24日23時59分まで。 本商品は、1/2型CMOSセンサー搭載で、鮮明な8K写真・4K/30fpsHDR動画を撮影できるドローン。大口径F1.8の明るい絞りと4in1ビニング技術により、低光量環境での性能や細