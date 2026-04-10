4月10日（金）に放送した「ガイアの夜明け」（毎週金曜夜10時）のテーマは、「働いて、幸せになる」。日本企業の99.7％を占め、労働人口の約7割、3200万人を抱える中小企業。それは、激動する世界の中で、大きな波に飲まれた小さな葉のように揺れ動く存在だ。今回の「ガイアの夜明け」は、ある小さな家電メーカーを舞台に、働く人の心を通して、働くことの意味や、幸せな働き方をみつめる。中小企業の現場にあるのは、成功物語だけ