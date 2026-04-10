◆パ・リーグ西武３―６ロッテ（１０日・県営大宮）遊撃手として２４年まで７年連続７度のゴールデングラブ賞を受賞した源田壮亮内野手の失策で西武は逆転負け。最下位に逆戻りした。１点リードの９回２死満塁で、小川の遊ゴロを源田がファンブル。拾い上げて一塁に送球するも間に合わず、その間に２者が生還して逆転を許した。再び２死満塁となってからは、ポランコに２点左前適時打を浴び、この回４点を奪われた。源田は