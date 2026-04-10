10日放送のテレビ朝日系バラエティー『マツコ＆有吉かりそめ天国』2時間SP（後8：00）では、療養中のマツコ・デラックスに代わって、大久保佳代子、タイムマシーン3号が代役として登場した。【予告動画】『かりそめ天国』マツコの代役に“3人”有吉弘行が「マツコさんひとり（の代役）に3人いるという（笑）。代わりが3人必要」と笑いながら紹介すると、大久保が「3人でかからないとこれは」と意気込み。大久保が続けて「