『かりそめ天国』マツコの代役に“3人” おなじみの大久保佳代子＆タイムマシーン3号
10日放送のテレビ朝日系バラエティー『マツコ＆有吉 かりそめ天国』2時間SP（後8：00）では、療養中のマツコ・デラックスに代わって、大久保佳代子、タイムマシーン3号が代役として登場した。
【予告動画】『かりそめ天国』マツコの代役に“3人”
有吉弘行が「マツコさんひとり（の代役）に3人いるという（笑）。代わりが3人必要」と笑いながら紹介すると、大久保が「3人でかからないとこれは」と意気込み。
大久保が続けて「でも、お2人（有吉とマツコ）、年齢が年齢なんでね、早かれ遅かれこういうときは来るのかな。準備は…」と続けると、有吉は「オレらより年上でしょう（笑）！」とツッコミを入れていた。
【予告動画】『かりそめ天国』マツコの代役に“3人”
有吉弘行が「マツコさんひとり（の代役）に3人いるという（笑）。代わりが3人必要」と笑いながら紹介すると、大久保が「3人でかからないとこれは」と意気込み。
大久保が続けて「でも、お2人（有吉とマツコ）、年齢が年齢なんでね、早かれ遅かれこういうときは来るのかな。準備は…」と続けると、有吉は「オレらより年上でしょう（笑）！」とツッコミを入れていた。