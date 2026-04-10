「◯◯のフリーレン」というフォーマットのポストをし、度々SNSを沸かせる『葬送のフリーレン』公式X(@FRIEREN_PR)。劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開日である4月10日には、「剛昌のフリーレン」というテキストとともに一枚の写真がポストされた。剛昌のフリーレン pic.twitter.com/8IepvrzYHt- 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) April 10, 2026フリーレンのぬいぐるみを肩車しているのは、「週刊少年サン