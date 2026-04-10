1年ぶり『葬送のフリーレン』人気映画公開、原作者と豪華コラボにファン騒然 - 「孫みたい」「名探偵フリーレン?!」
「◯◯のフリーレン」というフォーマットのポストをし、度々SNSを沸かせる『葬送のフリーレン』公式X(@FRIEREN_PR)。劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開日である4月10日には、「剛昌のフリーレン」というテキストとともに一枚の写真がポストされた。
剛昌のフリーレン pic.twitter.com/8IepvrzYHt- 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) April 10, 2026
フリーレンのぬいぐるみを肩車しているのは、「週刊少年サンデー」連載中『名探偵コナン』作者・青山剛昌先生。ニコニコとした笑顔のツーショットに、ファンからは「せ、先生!?」「久しぶりにおじいちゃんちに遊びに来た孫みたい(笑) ほっこり」「フリーレンが遊んでもらってるww コナンもフリーレンも大好きだからここのコラボほんっとに嬉しい!」「名探偵フリーレン?!」とファンからは喜びの声が続々と寄せられている。
なお、「剛昌のフリーレン」のツーショットは、昨年2025年4月18日、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』の公開日にも投稿されている。
剛昌のフリーレン pic.twitter.com/zlOzhLRdI8- 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) April 18, 2025
剛昌のフリーレン pic.twitter.com/8IepvrzYHt- 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) April 10, 2026
なお、「剛昌のフリーレン」のツーショットは、昨年2025年4月18日、劇場版『名探偵コナン 隻眼の残像』の公開日にも投稿されている。
剛昌のフリーレン pic.twitter.com/zlOzhLRdI8- 『葬送のフリーレン』公式 (@FRIEREN_PR) April 18, 2025