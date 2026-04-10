明日11日、東京・国立代々木競技場第二体育館にて開催される「K-1 GENKI 2026」の計量会見が行われ、K-1初見参となる”リアル春麗”こと木村萌那らを始め全選手が計量をパスした。【写真】木村萌那、かわいい全身ショット「K-1 MAX」で活躍した須藤元気がプロデュースし、日本でのABEMAでの放送のみならず、世界5つの海外配信プラットフォームを通じて配信されることが決定している今大会。ジャブのように横蹴りを多用する唯