人形のような可愛らしい姿が“リアル美少女お父さん”として注目されている、2児の父親でタレントの谷琢磨（48）。Xに投稿した“ロリータ風”衣装を着た最新ショットに、様々な反響が寄せられている。

【映像】谷琢磨、子育てする“美少女お父さん”＆ロリータファッション（複数カット）

モデルやタレント、ミュージシャンなど幅広いジャンルで活動している谷。雑誌撮影で女性モデルの代役を務めたことがきっかけで、プライベートでも女性ファッションを楽しむようになったそうである。

Xでは、ロリータ風衣装を着た写真を数多く公開しており、「これが48歳男だと…!?」「イカン···脳がバグる」「お父さんもスカートもめっちゃ可愛い」など、驚きの声が寄せられ話題になっている。

また、娘たちをベビーカーに乗せて散歩する様子や、「親子でプリンセスごっこ」とつづった、ほほえましい親子ショットなど、父親としての一面も見せている。

谷琢磨、“ロリータ風”衣装を着た最新ショットに様々な反響

9日は、スイーツがプリントされた可愛らしいワンピース姿の自撮りショットを公開。10日には、赤と白を基調としたロリータ風衣装でほほえむ写真を披露している。

谷の姿にファンからは、「最高に可愛いお父さんじゃないか！」「Cute！」「マジキレイ…」など、絶賛のコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）