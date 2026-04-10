結成35周年のアニバーサリーイヤーを迎えたL’Arc-en-Cielが、ライヴ映像作品『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』を7月16日にリリースすることが決定した。 ■L’Arc-en-Cielのレア曲に光を当てた挑戦的なツアー 『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』は、これまでにライヴで披露する機会が少なかったレア曲に光を当てるという挑戦的なツアーで、tetsuya（Ba）が総合演出を担当。映像化を熱望する