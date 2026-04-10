L’Arc-en-Ciel、ライヴ映像作品リリース決定！全国の映画館で先行上映会も開催

結成35周年のアニバーサリーイヤーを迎えたL’Arc-en-Cielが、ライヴ映像作品『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』を7月16日にリリースすることが決定した。

■L’Arc-en-Cielのレア曲に光を当てた挑戦的なツアー

『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』は、これまでにライヴで披露する機会が少なかったレア曲に光を当てるという挑戦的なツアーで、tetsuya（Ba）が総合演出を担当。映像化を熱望するファンの声が高まっていたが、いよいよ2年越しで作品化される。

2024年4月7日に行われたさいたまスーパーアリーナ公演の全曲が収録され、FC限定盤（Blu-ray＋VRゴーグル）、通常盤（Blu-ray）、通常盤（DVD）の3形態でリリースされる。

FC限定盤は、ライヴを追体験するための没入型パッケージとして設計された特別仕様。本映像の他、特典映像には、4月6日のさいたまスーパーアリーナ公演で日替わり曲として披露した3曲を収録。さらに、2024年秋に開催のスペシャル イベント『“ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND”‐Welcome to Special Seat‐』で上映されたVR映像に加え、未公開のVR映像も視聴できるVRゴーグルが同梱。また、同イベントで好評を博したドキュメンタリー映像やブックレット（32P）もパッケージされた豪華盤となる。

通常盤の2形態にはいずれも、ライヴ音源を収めた2枚組CDとブックレット（12P）が付属。店舗予約の開始日、予約特典の詳細は、続報を待とう。

また、この映像作品のリリースを記念し、『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND: Special Screening』と題した先行上映会の開催も決定。全国18の劇場で、6月27日14時から上映される。各会場に足を運んだファンが、迫力の音響のなかライヴを追体験できる特別なイベントとなり、入場者プレゼントやオリジナルグッズの販売も予定されている。

■リリース情報

2026.07.16 ON SALE

Blu-ray＆DVD『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND』

■イベント情報

『ARENA TOUR 2024 UNDERGROUND: Special Screening』

06/27（土）全国18の劇場で上映

■関連リンク

L’Arc-en-Ciel OFFICIAL SITE

https://www.LArc-en-Ciel.com

『35th L’Anniversary』特設サイト

https://le-ciel.com/L35