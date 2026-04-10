元人気プロレスラー・棚橋弘至氏が、ABCテレビ夕方のニュース『news おかえり』（月〜金後3：40〜7：00※関西ローカル）に出演。引退後の生活を明かした。【写真】『news おかえり』お天気リポーター中西花、最後の出演前の笑顔金曜日の新レギュラーに就任した棚橋。今後は偶数週の金曜日に出演する。きょう初めてコメンテーターとして出演した棚橋はおなじみのポーズとともに「よろしくおねがいします！」とあいさつ。メ