新日本プロレス・棚橋弘至、引退後「10キロ太りました」 現在の”会社役員”生活明かす「定時に帰れるっていいなあ」
元人気プロレスラー・棚橋弘至氏が、ABCテレビ夕方のニュース『news おかえり』（月〜金 後3：40〜7：00 ※関西ローカル）に出演。引退後の生活を明かした。
【写真】『news おかえり』お天気リポーター中西花、最後の出演前の笑顔
金曜日の新レギュラーに就任した棚橋。今後は偶数週の金曜日に出演する。きょう初めてコメンテーターとして出演した棚橋はおなじみのポーズとともに「よろしくおねがいします！」とあいさつ。メインMCの横山太一アナはじめ、出演者が温かく迎えた。
2026年1月、超満員の東京ドームで惜しまれつつ現役を引退し、現在は新日本プロレスリング株式会社代表取締役社長を務める。
引退後の生活を聞かれると「月から金まで会社に行くようになりました。これまで日本全国試合で回ってたんですけど、引退してからは、会社行って定時に帰ってっていう。定時に帰れるっていいなあ」とにっこり。
現在もトレーニングをしているのかという質問に「1月4日終わって1回行ったんですけど、やっぱり現役じゃないって言うところでモチベーションが上がんなくて、ちょっとやめてみようかなって思ったら、4月までまだ1回しか行ってない」と告白。
続けて「食べる量変わんないじゃないですか？10キロ太りました」と明かし、驚かせた。ただ「また戻します」と宣言。「来るたびに変化していく棚橋が見られると思います」と約束していた。
【写真】『news おかえり』お天気リポーター中西花、最後の出演前の笑顔
金曜日の新レギュラーに就任した棚橋。今後は偶数週の金曜日に出演する。きょう初めてコメンテーターとして出演した棚橋はおなじみのポーズとともに「よろしくおねがいします！」とあいさつ。メインMCの横山太一アナはじめ、出演者が温かく迎えた。
引退後の生活を聞かれると「月から金まで会社に行くようになりました。これまで日本全国試合で回ってたんですけど、引退してからは、会社行って定時に帰ってっていう。定時に帰れるっていいなあ」とにっこり。
現在もトレーニングをしているのかという質問に「1月4日終わって1回行ったんですけど、やっぱり現役じゃないって言うところでモチベーションが上がんなくて、ちょっとやめてみようかなって思ったら、4月までまだ1回しか行ってない」と告白。
続けて「食べる量変わんないじゃないですか？10キロ太りました」と明かし、驚かせた。ただ「また戻します」と宣言。「来るたびに変化していく棚橋が見られると思います」と約束していた。