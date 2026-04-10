WBCでは好投も…第6回WBCに韓国代表として出場したコ・ウソク投手（タイガース）は8日（日本時間9日）、2Aエリーに降格となった。韓国メディアは「米国の舞台の壁は依然として高かった」と伝えている。LG時代の2022年に42セーブを挙げてタイトルを獲得した右腕は、2023年オフにパドレスと契約。しかし開幕前にマイナー降格となり、以降はマイナー暮らしが続いている。第6回WBCでは3イニングで3回2/3を投げて無失点と安定感あ