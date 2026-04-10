俳優の綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは4月9日、投稿を更新。主演映画『箱の中の羊』についてのお知らせとともにシーン写真を公開しました。【写真】「おめでとうございます」「羨ましい」「公開が待ち遠しいです」同アカウントは「この度、映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭『コンペティション部門』に正式出品されることが決定いたしました」とつづり、1枚の写真を投稿。綾瀬さんが子どもに本