「おめでとうございます」綾瀬はるか、夫・息子とのショットを公開！ 「羨ましい」「凄え〜」
俳優の綾瀬はるかさんのスタッフが運営するInstagramアカウントは4月9日、投稿を更新。主演映画『箱の中の羊』についてのお知らせとともにシーン写真を公開しました。
【写真】「おめでとうございます」「羨ましい」
コメントでは「おめでとうございます」「凄え〜」「どんな映画になるのか楽しみでしかないです」「公開が待ち遠しいです」「大吾さん夫役羨ましい」「大吾さんもカンヌ行くのかな？」などの声が寄せられています。
(文:熱帯夜)
【写真】「おめでとうございます」「羨ましい」
「公開が待ち遠しいです」同アカウントは「この度、映画『箱の中の羊』が第79回カンヌ国際映画祭『コンペティション部門』に正式出品されることが決定いたしました」とつづり、1枚の写真を投稿。綾瀬さんが子どもに本を読み聞かせ、千鳥の大吾さんがそれを見ているシーンです。映画の一場面のようで、柔らかな雰囲気が伝わってきます。
映画『箱の中の羊』とは？映画『箱の中の羊』は綾瀬さんと大悟さん演じる子どもを亡くした夫婦が、息子の姿をしたヒューマノイドを迎え入れる新しい家族の物語。是枝裕和監督の10作目のカンヌ国際映画祭出品作品ということもあり、注目が集まっています。5月29日の公開を楽しみに待ちたいですね。
(文:熱帯夜)