「お金は、なぜ“銀行の営業時間内”でしか動かないのか？」。この当たり前に見える制約が、いま“技術と資本”によって大きく書き換えられようとしている。2026年4月7日（火）、東京・白金台の八芳園で暗号資産XRPの普及とエコシステム拡大をテーマにした国内初の公式Web3カンファレンス「XRP TOKYO 2026」が開催された。そこで語られていたのは、金融の仕組みそのものの変化だった。近年、注目を集めるWeb3とは、ブロックチェー