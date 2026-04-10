全世界累計発行部数3000万部を超える大人気ライトノベルシリーズ『ソードアート・オンライン』（SAO）。およそ2年ぶりの新刊となる『ソードアート・オンライン29 ユナイタル・リングVIII』が2026年4月10日に発売される。本稿では、発売を記念した専門店でのイベントやフェア情報、《ユナイタル・リング》編の新規PV公開情報に加え、著者・川原礫さんからウォーカープラスに届いた独占コメントとともに、最新29巻の魅力を紹介する。