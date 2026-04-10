俳優の川栄李奈（３１）と俳優の廣瀬智紀（３９）が離婚したことが１０日、分かった。同日に双方のＳＮＳで発表された。１９年５月の結婚から７年の結婚生活にピリオドを打った。川栄はインスタグラムのストーリーを更新し、「私事で恐縮ではございますがこの度私たちは夫婦という形を終えそれぞれの人生を歩むことになりました」と離婚を報告。「俳優として、母として更に精進してまいります温かく見守っていただけます