2026−27シーズンよりクラブ名を「FCジュロン」に変更するアルビレックス新潟シンガポールは10日、元日本代表MF本田圭佑の加入を発表した。1986年6月13日生まれの本田は現在39歳。名古屋グランパスでプロキャリアを始めた後、VVVフェンローやCSKAモスクワ、さらにはミランの“10番”としても活躍。また、日本代表では通算98キャップを保持しているほか、ワールドカップで3大会連続ゴールを決める偉業も成し遂げている。ミラン