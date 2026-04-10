モデルでタレントのアンミカ（54）が10日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「私服」と書き出したアンミカ。「今季、旬のナポレオンジャケットを甘辛に全身ZARAでコーデ」と紹介した。「カーキのナポレオンジャケットは、ピンクやイエロー、ブルーやモノトーンとも相性が良い今回はカーキに合わせて、少しイエローが入ったピンクを合わせて春気分」とコーデの詳細を説明。「@zara のナポレオンジャケット