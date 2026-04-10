川崎市でクレーンの解体作業中に3人が死亡し、1人が行方不明となっている事故で、3人はいずれも外から強い力が加わり死亡したことがわかりました。【映像】400トンの重りが落下した現場の様子川崎市で7日、クレーンの解体作業中におよそ400トンの重りが落下し、男性作業員5人が転落しました。3人が死亡し、1人が行方不明のままです。警察は3人の司法解剖を行い、死因はいずれも外から強い力が加わり、千葉ケン志朗さん（19