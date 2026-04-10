◇パ・リーグ日本ハム4―2楽天（2026年4月9日楽天モバイル最強パーク）“2冠弾”で勝ち越しを決めた。日本ハム・清宮幸が1―1で迎えた6回無死一、二塁で、今季5号となる勝ち越し3ラン。この回先頭からの3連打で同点としていた流れに乗り「みんながつくってくれた流れだったので、うまく乗れたと思います」。5本塁打は同僚の万波と、11打点はソフトバンク・近藤と並び、いずれもリーグトップとなった。「今日みたいなと