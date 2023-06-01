きょうの市場は前日の楽観ムードが後退している。ただ、従来のようなドル高の動きはなく、ユーロドルは１．１７ドル台に上昇。きょうの上げでローソク足は２００日線と１００日線を上抜けており、３月中旬以降のリバウンド相場に戻せるか注目の展開が見られている。一方、ユーロ円は買いが加速し、１８６円台まで上昇。ユーロ高と同時に円安がユーロ円を押し上げている。 ユーロ