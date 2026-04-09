バルセロナのスペイン代表FWラミン・ヤマルが、敵地での逆転突破へしっかりと気持ちを切り替えた。バルセロナは8日、カンプ・ノウで行われたチャンピオンズリーグ（CL）・準々決勝ファーストレグでアトレティコ・マドリードと対戦。DFパウ・クバルシの前半終盤の一発退場で数的不利を背負った中、そのプレーで与えたFKをFWフリアン・アルバレスに決められて失点。さらに、後半半ばにもFWアレクサンダー・セルロートに追加点