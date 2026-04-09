試合後落胆の様子もアトレティコとの再戦へ奮い立つヤマル「まだ終わってない、セカンドレグで全力を尽くそう」

試合後落胆の様子もアトレティコとの再戦へ奮い立つヤマル「まだ終わってない、セカンドレグで全力を尽くそう」