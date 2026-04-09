スノーボード女子アルペンの三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝は９日、浜松市内でシーズン帰国記者会見を行った。今季は金メダル獲得を目標に掲げたミラノ・コルティナ五輪では準々決勝敗退で６位に終わったものの、Ｗ杯では１７戦中４度の優勝で、２年連続総合Ｖを果たした。「五輪では悔しい思いをしたけど、安定した結果を残せた。素直に自分のことは褒めてあげたい」と、振り返った。４年後を見据えて、まずは足元