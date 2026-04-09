スノーボード女子アルペンの三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝は９日、浜松市内でシーズン帰国記者会見を行った。今季は金メダル獲得を目標に掲げたミラノ・コルティナ五輪では準々決勝敗退で６位に終わったものの、Ｗ杯では１７戦中４度の優勝で、２年連続総合Ｖを果たした。「五輪では悔しい思いをしたけど、安定した結果を残せた。素直に自分のことは褒めてあげたい」と、振り返った。

４年後を見据えて、まずは足元を固める。２０２６―２７年シーズンは学業に軸足を置いて日体大の卒業を優先する。「元々、５年で卒業予定だったので。来季はＷ杯は通常の６割程度になると思う」と、明かした。来年３月上旬の世界選手権に照準をあわせ、「２種目制覇を目標にしたい」と、定めた。

新たなことにも挑戦する予定だ。欧州中心だった練習場所を南米チリや北欧の遠征先を模索。キックボクシング、ピラティスなどトレーニングも取り入れること視野に入れる。外国人コーチも交渉中だ。

２０３０年のフランス冬季五輪での金メダルを照準に合わせる。「五輪の借りは五輪でしか返せない」と、三木。４年後を見据えて走り出している。