タレントの梅宮アンナ（53）が9日、都内で「アストラゼネカ株式会社×株式会社ファミワン共催婦人科がん啓発セミナー」に登壇した。梅宮は24年11月、乳がんで右胸を全摘手術。現在は飲む抗がん剤とホルモン剤を服用して治療を継続している。「がんのお薬は（値段が）高いです。ホルモン剤はあと10年飲まないといけない。飲む抗がん剤はあと1年。副作用は無くて、治療はお薬で続いています」と現在の状況を明かした。がんを経験し