Snow Manの目黒蓮が、4月9日発売の『FINEBOYS』5月号で表紙を飾った。創刊40周年記念号となる今号は、ポスター展示や厚紙ページ付きの特別仕様でも注目を集めている。 【写真】目黒蓮『FINEBOYS』ポスター／画面いっぱいに並べられた『FINEBOYS』表紙 ■目黒蓮の“ビッグスマイル”が表紙に 表紙には、やわらかな空気感のなかで大きな笑顔を見せる目黒の姿が収められている。シースルーバング