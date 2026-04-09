Snow Manの目黒蓮が、4月9日発売の『FINEBOYS』5月号で表紙を飾った。創刊40周年記念号となる今号は、ポスター展示や厚紙ページ付きの特別仕様でも注目を集めている。

【写真】目黒蓮『FINEBOYS』ポスター／画面いっぱいに並べられた『FINEBOYS』表紙

■目黒蓮の“ビッグスマイル”が表紙に

表紙には、やわらかな空気感のなかで大きな笑顔を見せる目黒の姿が収められている。シースルーバングに黄色系のチェック柄のベレー帽を合わせ、ベージュのシャツに赤のアウターを羽織った装いで、ゴールドの誌名ロゴや星のモチーフも相まって、アニバーサリー号らしいきらびやかな仕上がりとなっている。

■ポスター展示＆“飾れる”特別仕様も

『FINEBOYS』のXでは、創刊40周年号を記念してポスター展示を実施することも告知。期間は4月9日から4月16日までで、土日は休みとなる。

「周年号なので特別に！ポスターを展示します～。ぜひ見に来てね～！」と呼びかけており、実際に掲出された大判ポスターの写真も公開された。

■画面いっぱいに目黒蓮の表紙を並べたビジュアルも

さらにInstagramでは、発売日に合わせて目黒が飾った表紙を画面いっぱいに並べたビジュアルも公開。投稿によると、今号は表紙連動ページに加え、厚紙ページも用意されているといい、「切り取って部屋に飾るまでが40周年ですよ～。」という遊び心のあるコメントも添えられた。記念号ならではの豪華な仕掛けが、ファンの期待を高めている。

SNSでは「満面の笑顔がほんとにかわいい」「まぶしすぎる笑顔」「最高」「かわいすぎる」「癒される」「心許してる感じ出てる」「神ビジュ」「衣装がなんか新鮮」「原色似合う」といった声が寄せられている。

Snow Man

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