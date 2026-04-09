ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥の2nd写真集『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』（幻冬舎）が、9日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上0.8万部で13位にランクイン。ジャンル別「写真集」では、1st写真集『びびぐら 瀬口黎弥』以来2年ぶり【※】、自身通算2作目の1位を獲得した。【別カット】瀬口黎弥『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』【※】『びびぐら 瀬口黎弥』は、「オリコン週間BOOKラン