FANTASTICS瀬口黎弥、写真集ジャンルで1位 羽生結弦が2位【オリコンランキング】
ダンス&ボーカルグループ・FANTASTICSの瀬口黎弥の2nd写真集『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』（幻冬舎）が、9日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上0.8万部で13位にランクイン。ジャンル別「写真集」では、1st写真集『びびぐら 瀬口黎弥』以来2年ぶり【※】、自身通算2作目の1位を獲得した。
【別カット】瀬口黎弥『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』
【※】『びびぐら 瀬口黎弥』は、「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、2024年3月25日付、2024年4月22日付の通算2週で1位を獲得。
本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ月連続で刊行する企画「GL-9〜FANTASTICS BOOKS〜」（ヨミ：ジーエルナイン ファンタスティックス ブックス）の第2弾となる。
瀬口が30歳を目前に控えたタイミングで、全編ハワイロケにて撮影。極限まで鍛え上げた肉体美や、無邪気な笑顔、ふと見せる大人の色気が詰まった一冊となっている。本作の刊行にあたり「今の自分をどう表現するか考えながら僕からも沢山提案をさせていただきました！スタッフさんと楽しみながら、でもストイックに大切に作っていますので、完成をご期待ください」と公式コメントを寄せている。
なお、同企画の第1弾である澤本夏輝の1stフォトエッセイ『澤本夏輝1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』』も、2026年3月16日付の同ランキングで1位を獲得している。
このほか、ジャンル別「写真集」2位には、プロフィギュアスケーター・羽生結弦の写真集『Photon 羽生結弦写真集』（スポーツニッポン新聞社）が、週間売上0.4万部でランクイン。無垢な姿を写し取った未公開ポートレートを始め、アイスショーの写真が多数掲載されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞
【別カット】瀬口黎弥『瀬口黎弥 2nd写真集『Lei』』
【※】『びびぐら 瀬口黎弥』は、「オリコン週間BOOKランキング」のジャンル別「写真集」において、2024年3月25日付、2024年4月22日付の通算2週で1位を獲得。
瀬口が30歳を目前に控えたタイミングで、全編ハワイロケにて撮影。極限まで鍛え上げた肉体美や、無邪気な笑顔、ふと見せる大人の色気が詰まった一冊となっている。本作の刊行にあたり「今の自分をどう表現するか考えながら僕からも沢山提案をさせていただきました！スタッフさんと楽しみながら、でもストイックに大切に作っていますので、完成をご期待ください」と公式コメントを寄せている。
なお、同企画の第1弾である澤本夏輝の1stフォトエッセイ『澤本夏輝1stフォトエッセイ『きらきらじゃない、僕の輝き方』』も、2026年3月16日付の同ランキングで1位を獲得している。
このほか、ジャンル別「写真集」2位には、プロフィギュアスケーター・羽生結弦の写真集『Photon 羽生結弦写真集』（スポーツニッポン新聞社）が、週間売上0.4万部でランクイン。無垢な姿を写し取った未公開ポートレートを始め、アイスショーの写真が多数掲載されている。
＜クレジット：オリコン調べ（2026年4月13日付：集計期間：2026年3月30日〜4月5日）＞