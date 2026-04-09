テレ東では、4月10日（金）夜7時30分から「THE カラオケ★バトル」＜U18歌うま王座決定戦2026＞を放送します。【動画】過去回の優勝者フルバージョン動画公開中！番組史上初！出場できるのは、カラオケ採点98点以上の強者のみ！日本全国から集結した18歳以下の歌うま10名が真剣タイマン勝負に挑む。スタジオゲストのつんく♂も大絶賛の逸材が続々登場！優勝の栄冠を掴むのは誰だ！？装いも新たに生まれ変わった新スタジオセット！