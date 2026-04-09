【モデルプレス＝2026/04/09】乃木坂46の小津玲奈が4月7日、自身のオフィシャルブログを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。【写真】現役慶応大学生の乃木坂6期生「二度見した」大学デビューで大胆イメチェン◆小津玲奈、イメチェンを報告2025年6月から学業に専念するため活動を休止し、今月3日に慶應義塾大学への入学と活動再開を報告したばかりの小津は「前髪デビュー！」と題したブログを更新。「4月といえば