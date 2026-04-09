現役慶大生・乃木坂46メンバー、“大学デビュー”で大胆イメチェン「二度見した」「雰囲気変わる」
【モデルプレス＝2026/04/09】乃木坂46の小津玲奈が4月7日、自身のオフィシャルブログを更新。新しいヘアスタイルを披露し、反響を呼んでいる。
【写真】現役慶応大学生の乃木坂6期生「二度見した」大学デビューで大胆イメチェン
2025年6月から学業に専念するため活動を休止し、今月3日に慶應義塾大学への入学と活動再開を報告したばかりの小津は「前髪デビュー！」と題したブログを更新。「4月といえば入学や就職など人生の転機が訪れることが多い月ですね！大学デビュー？？なんて言葉もあったり？？」と前置きした上で「そうです！！なんとわたくし小津もイメチェンしました！」と報告した。
「人生では2年ぶりの前髪なのですが前回の前髪あり期間は1週間で終わったので今回は何週間もつか見ものです」とつづり、乃木坂46加入当初からセンターで前髪を分けたヘアスタイルだった小津だが、公開された写真では前髪が目の上で切り揃えられた。続けて「前髪の扱いがわからない。前髪の固め方をおしーえてー！」と久しぶりのヘアスタイルに試行錯誤していることを伝えた。
この投稿にファンからは「似合ってる」「可愛すぎて二度見した」「雰囲気変わる」「イメチェン成功」「髪の毛ツヤツヤですごく綺麗」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】現役慶応大学生の乃木坂6期生「二度見した」大学デビューで大胆イメチェン
◆小津玲奈、イメチェンを報告
2025年6月から学業に専念するため活動を休止し、今月3日に慶應義塾大学への入学と活動再開を報告したばかりの小津は「前髪デビュー！」と題したブログを更新。「4月といえば入学や就職など人生の転機が訪れることが多い月ですね！大学デビュー？？なんて言葉もあったり？？」と前置きした上で「そうです！！なんとわたくし小津もイメチェンしました！」と報告した。
◆小津玲奈の投稿に反響
この投稿にファンからは「似合ってる」「可愛すぎて二度見した」「雰囲気変わる」「イメチェン成功」「髪の毛ツヤツヤですごく綺麗」などコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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