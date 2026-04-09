対イラン軍事作戦をめぐり、原油輸送の要衝ホルムズ海峡の開放を迫るトランプ大統領がみたび延期した交渉期限は8日の午前9時（米東部時間7日午後8時）だった。7日の会見で「それを過ぎれば石器時代に戻る」「7日夜12時までに全ての橋は破壊される。あらゆる発電所は燃えて動かせなくなる。たった4時間だ」と吠えたが、直前になって、結局攻撃の2週間停止を表明した。【もっと読む】診療危機だけじゃない！ ナフサ不足で“お薬難