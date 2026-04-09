谷川萌々子が1ゴール1アシストなでしこジャパンMF谷川萌々子が所属するバイエルン・ミュンヘンは現地時間4月6日にDFBポカール準決勝でエッセンと対戦し、4-0で勝利して決勝へコマを進めた。先発出場した谷川は1ゴール1アシストの活躍だった。谷川は前半29分、ペナルティーエリア内へ走り込み、右足で冷静に沈めて先制ゴールを記録。同40分には左サイドに流れ、左足の正確なクロスで味方のヘディングゴールをアシストした。先