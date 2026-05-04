Netflix Japan公式YouTubeチャンネルにて、お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次＆お笑い芸人・友近によるNetflixシリーズ『地獄に堕ちるわよ』名場面コントが公開され、話題となっている。【動画】「サムネだけでおもろい（笑）」名場面を完全再現（？）本作は、独自に編み出した「六星占術」や「大殺界」「地獄に堕ちるわよ！」などの言葉で社会現象を巻き起こし、テレビや出版界で絶大な影響力を持った細木数子の“表と裏”に