プレックスは、『モスラ』より「東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE デスギドラ」(44,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年8月発送予定。2026年8月発送予定「東宝大怪獣シリーズ FAVORITE SCULPTORS LINE デスギドラ」(44,000円)有名造形師制作のキットをソフビ化するコンセプトで展開するFAVORITE SCULPTORS LINEより、1996年公開の平成