ソニーグループと、半導体受託製造で世界最大手の台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）は８日、次世代画像センサーの開発と製造で提携すると発表した。ソニーグループが熊本県合志市に設ける新工場を中核拠点に、ロボットなどを動かす「フィジカルＡＩ（人工知能）」や自動車向けの技術開発と量産化などで協力する方針だ。ソニーグループ傘下で半導体事業を手がけるソニーセミコンダクタソリューションズとＴＳＭＣが、戦略的提携に向