J1福岡は11日にホームのベスト電器スタジアム（福岡市）で行われる長崎戦から明治安田百年構想リーグの後半戦に突入する。前半9試合を終えて3勝6敗の勝ち点8で西地区最下位に沈むが、直近2連勝中とチーム状態は上向き。九州対決でさらに勢いづけるためにも、MF見木友哉（28）は必勝を誓った。3月のアウェー戦では0−1と惜敗。「ホームで借りを返したい」とリベンジに燃えている。福岡のホームでは今季最多の観客数が見込まれる