J1福岡は11日にホームのベスト電器スタジアム（福岡市）で行われる長崎戦から明治安田百年構想リーグの後半戦に突入する。前半9試合を終えて3勝6敗の勝ち点8で西地区最下位に沈むが、直近2連勝中とチーム状態は上向き。九州対決でさらに勢いづけるためにも、MF見木友哉（28）は必勝を誓った。3月のアウェー戦では0−1と惜敗。「ホームで借りを返したい」とリベンジに燃えている。

福岡のホームでは今季最多の観客数が見込まれる九州対決。見木は前回長崎と対戦した3月15日のアウェー戦は出場停止だっただけに「楽しみな部分が強い。お客さんも盛り上がってくれると思いますし、結果を出すことが一番。得点を狙いたい」と意気込んだ。

5日の前節広島戦を1−0で制し、今季初の無失点と勝ち点3獲得を達成。見木も「一つ勝って落ち着く部分がある」とうなずく。自身はJ1名古屋から新加入のMF椎橋とボランチを組み「（椎橋に）後ろに残ってもらって、自分が前に絡んでいくことが迷いなくできた」と、持ち味の攻撃センスを発揮した。

チームは西地区最下位に沈むが、7〜9位とは勝ち点3差まで詰めてきた。1月の始動日に急きょ、暫定的に指揮を執る塚原真也監督に交代し、新体制でのチームづくりに時間を費やしたものの、アウェー長崎戦を機にボールの奪いどころが明確となり、守備の形が安定した。椎橋やDF宮と経験豊富な新戦力もかみ合い、過去相性が悪かった広島に勝利した。

上り調子だからこそ、見木は「次が大事」と気を引き締める。勝ち点12で西地区6位の長崎は前線の外国人の「個」を生かした攻撃力が特長だ。「そこをしっかり抑えて自分たちの攻撃時間を増やしながらリスクマネジメントができれば、こちらの展開になる」と見木。難敵を倒し、今後に弾みをつける。 （伊藤瀬里加）

「技術の高いプレーを見て」本社を訪れPR

見木は8日、福岡市・天神の西日本新聞社を訪れ、11日にベスト電器スタジアムで行われる長崎との「バトルオブ九州」をPRした。加入2年目の今季は7試合に出場して福岡の中盤を支えている。直近の試合では主将マークも巻いており、チームのリーダー格だ。長崎戦のチケットは既に1万1000枚以上が発券されており、ホームの今季最多が見込まれる。来場者に向けては「ボールを持った時の技術の高いプレーを見てほしい」とアピールした。